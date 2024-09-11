В США стартовали предвыборные дебаты Трампа и Харрис

ABC: первый раунд дебатов Харрис и Трампа стартовал с темы экономики США

В США стартовали публичные предвыборные дебаты кандидатов от демократов и республиканцев — вице-президента Камалы Харрис и экс-президента страны Дональда Трампа. Американский телеканал ABC News начал трансляцию.

В первом раунде соперники обменялись приветствиями, причем Харрис первой протянула руку Трампу. После этого они сразу перешли к дебатам, без раскачки.

Политические конкуренты начали с темы американской экономики.

Харрис заявила, что разработала план по улучшению положения среднего класса, поделившись в процессе фактами из своего детства. Кроме того, она обвинила Трампа в том, что экономика и здравоохранения после него остались в плачевном состоянии, сообщил RT.

Также она попыталась его уколоть тем, что он якобы продавал Китаю американские компьютерные чипы двойного назначения.

В процессе дебатов Трамп, в частности, предположил, что демократы несут ответственность за попытку его убийства. Также он заявил, что не имеет никакого отношения к событиям 6 января 2021 года в Вашингтоне и отказался признать, что проиграл выборы в 2020 году.

Ранее бизнесмен Илон Маск допустил, что предстоящие президентские выборы могут стать последними в США, если Трамп их проиграет.