Трамп пообещал завершить конфликт на Украине

Бывший глава Белого дома и нынешний кандидат в президенты США Дональд Трамп обещал завершить украинский конфликт еще до вступления в должность в случае победы на выборах. Об этом он заявил во время теледебатов с оппонентом от демократов Камалой Харрис. Трансляцию вел канал ABC News .

«Я сделаю это быстро и закончу борьбу Украины и России. Если меня выберут президентом, то сделаю это еще до того, как стану президентом», — сказал он.

Первый раунд предвыборных дебатов кандидатов в президенты Соединенных Штатов стартовал с приветствия оппонентов. Харрис протянула руку Трампу первой. Дебаты начали с темы американской экономики.

Харрис призналась, что встретилась с президентом США Владимиром Зеленским до начала российской специальной военной операции. Она отметила, что поделилась с ним некими разведданными.