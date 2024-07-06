Байден признал свой провал на дебатах с Трампом

Байден взял на себя вину за провал на теледебатах с Трампом

Фото: РИА «Новости»

Президент США Джо Байден взял на себя всю ответственность за провал на дебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC News.

«В том, как я был подготовлен, нет ничьей вины, кроме моей», —сказал он.

Также Байден признался, что на теледебатах со своим конкурентом был без сил и в целом чувствовал себя ужасно.

По словам действующего президента США, он не прислушался к своим инстинктам в том, что касалось подготовки. По его словам, из-за простуды у него было «ужасное состояние».

Как писали американские СМИ, Байден во время первых дебатов с Трампом часто запинался, делал паузы, не всегда четко формулировал свои мысли, а после мероприятия его супруга Джилл помогала ему спуститься с лестницы.

Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября, а сами президентские выборы пройдут 5 ноября.

Ранее Трамп раскритиковал своего оппонента из-за его оправданий после неудачных теледебатов. По словам экс-лидера США, Байден во время выступления «подавился, как собака костью».

Сторонники действующего президента США признали его неудачу на дебатах. После мероприятия демократы запаниковали.

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