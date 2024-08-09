Американист Богуславская: дебаты с Трампом станут проверкой для штаба Харрис

Камала Харрис подтвердила свое участие в теледебатах с Дональдом Трампом 10 сентября. Они станут проверкой для предвыборного штата Харрис, которая мало общается с журналистами, рассказала преподаватель кафедры американских исследований СПбГУ Юлия Богуславская в беседе со «Звездой».

По словам эксперта, сейчас успешная коммуникация с электоратом оказывается намного весомее, чем соцопросы. Для Харрис важно утвердить себя именно в роли такого политика, который может противостоять Трампу. Все это скажется на ее репутации.

Сегодня с точки зрения коммуникации Трамп представляется более обещающим кандидатом. Штаб Харрис работает над тем, чтобы сделать ее публичные выступления более впечатляющими, отметила Богуславская.

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