Американист Богуславская: дебаты с Трампом станут проверкой для штаба Харрис

Камала Харрис подтвердила свое участие в теледебатах с Дональдом Трампом 10 сентября. Они станут проверкой для предвыборного штата Харрис, которая мало общается с журналистами, рассказала преподаватель кафедры американских исследований СПбГУ Юлия Богуславская в беседе со «Звездой».

По словам эксперта, сейчас успешная коммуникация с электоратом оказывается намного весомее, чем соцопросы. Для Харрис важно утвердить себя именно в роли такого политика, который может противостоять Трампу. Все это скажется на ее репутации.

Сегодня с точки зрения коммуникации Трамп представляется более обещающим кандидатом. Штаб Харрис работает над тем, чтобы сделать ее публичные выступления более впечатляющими, отметила Богуславская.