Харрис призналась, что передала Зеленскому разведданные до начала СВО

Кандидат на пост президента США от демократов Камала Харрис призналась, что встретилась с украинским лидером Владимиром Зеленским до начала российской спецоперации, поделившись с ним некими разведданными. Об этом она заявила в ходе дебатов с бывшим главой государства Дональдом Трампом на телеканале АВС News .

«Я действительно встречалась с Зеленским за несколько дней до того, как Россия [начала спецоперацию]. <…> Я встречалась с президентом Зеленским, я поделилась с ним американскими разведданными о том, как он может защитить себя», — сказала Харрис.

Трамп же заявил, что урегулирует ситуацию на Украине еще до того, как возглавит страну, сообщил RT. По его словам, он хорошо знает и президента России Владимира Путина, и Зеленского. Кроме того, он напомнил, что нынешний американский лидер Джо Байден за два года конфликта на Украине так ни разу не позвонил российскому коллеге.

Ранее в США стартовал первый раунд предвыборных дебатов Харрис и Трампа.