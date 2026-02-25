Страшнее и мощнее «Орешника». В Британии испугались новой ракеты России

В Великобритании заявили, что Россия якобы разрабатывает гиперзвуковую баллистическую ракету нового поколения, способную нести ядерные боеголовки. Новейшее российское оружие по боевым параметрам может превзойти существующий «Орешник».

О возможной разработке ракеты написали обозреватели Daily Star Том Макги и Джон О’Салливан. Они сослались на интервью военного аналитика и полковника в отставке Виктора Баранца для KP.RU, в котором тот сообщил, что Россия тестирует ракету, чьи боевые параметры превзойдут известный ракетный комплекс. Он назвал ее «сыном „Орешника“», который ввергнет в ужас Украину и ее западных партнеров.

Баранец отметил, что инженеры работают над увеличением полезной нагрузки, принципиально новыми устройствами наведения и модернизацией топливной системы. Потенциально новая ракета сможет нести восемь кинетических боеголовок вместо шести, обладать большей бронепробиваемостью и поражать укрепленные цели на глубине до 30 метров.

«Мы действительно сейчас разрабатываем ракету, которая будет намного сильнее, чем „Орешник“. Она будет мощнее и лучше по всем боевым параметрам», — подчеркнул он.

Запуск «Орешника», которого не было

Россия впервые применила ракетный комплекс «Орешник» в ноябре 2024 года, ударив по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Второй запуск ракеты произвели 9 января 2026 года, уничтожив Львовский авиазавод, обслуживающий украинские и западные военные самолеты.