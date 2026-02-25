Страшнее и мощнее «Орешника». В Британии испугались новой ракеты России
В Великобритании заявили, что Россия якобы разрабатывает гиперзвуковую баллистическую ракету нового поколения, способную нести ядерные боеголовки. Новейшее российское оружие по боевым параметрам может превзойти существующий «Орешник».
Запад в ужасе от «сына „Орешника“»
О возможной разработке ракеты написали обозреватели Daily Star Том Макги и Джон О’Салливан. Они сослались на интервью военного аналитика и полковника в отставке Виктора Баранца для KP.RU, в котором тот сообщил, что Россия тестирует ракету, чьи боевые параметры превзойдут известный ракетный комплекс. Он назвал ее «сыном „Орешника“», который ввергнет в ужас Украину и ее западных партнеров.
Баранец отметил, что инженеры работают над увеличением полезной нагрузки, принципиально новыми устройствами наведения и модернизацией топливной системы. Потенциально новая ракета сможет нести восемь кинетических боеголовок вместо шести, обладать большей бронепробиваемостью и поражать укрепленные цели на глубине до 30 метров.
«Мы действительно сейчас разрабатываем ракету, которая будет намного сильнее, чем „Орешник“. Она будет мощнее и лучше по всем боевым параметрам», — подчеркнул он.
Запуск «Орешника», которого не было
Россия впервые применила ракетный комплекс «Орешник» в ноябре 2024 года, ударив по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Второй запуск ракеты произвели 9 января 2026 года, уничтожив Львовский авиазавод, обслуживающий украинские и западные военные самолеты.
Авторы статьи напомнили, что «Орешник» тогда, предположительно, пролетел 12 800 километров над Украиной, ударив по промышленным объектам рядом со Львовом, в 65 километрах от территории НАТО и ЕС в Польше.
Третьим ударом «Орешника» украинские паблики запугивали население, распространяя фейки о запуске ракеты в ночь на 12 февраля. Украина билась в истерике после фантомной атаки «Орешника», хотя хватило ударить и «Искандерами».
Тревог Западу добавило заступление ракетного комплекса «Орешник» на боевое дежурство в Белоруссии. Как напомнили авторы статьи, российская «неудержимая» ракета способна долететь до Лондона за восемь минут с белорусской территории.