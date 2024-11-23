Express: ракета «Орешник» может долететь и ударить по Лондону через 20 минут

Россия ударила баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по Днепропетровску, что стало предупреждением для Запада и, в частности, для Великобритании, до которой подлетное время составит менее получаса после запуска. Об этом сообщило британское издание Express .

«Канал Times of Ukraine рассчитал, что „Орешник“ может поразить Польшу через 12 минут после запуска с территории России, Германию — через 15 минут, а Великобританию — через 20 минут», — говорится в материале.

Журналисты убеждены, что представители НАТО преуменьшают риск, когда заявляют, что использование ВС РФ «Орешника» не повлияет на ход украинского конфликта и поддержку Киева западными партнерами.

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что «Орешник» изменит ход украинского конфликта.

Президент РФ Владимир Путин уже заявил, что «Орешник» примут на вооружение ВС РФ, так как она способна преодолевать любые существующие и перспективные средства противоракетной обороны.