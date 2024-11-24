24 ноября 2024 01:26 Ударивший по Украине «Орешник» спутали с «Кедром». Что у них общего «Военная хроника»: ракетная установка «Кедр» появится в 2030 году 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Армия

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Баллистическая ракета «Орешник»

Использованная российскими войсками для атаки по заводу «Южмаш» в Днепропетровске новая баллистическая ракета вызвала массовые споры. Президент России Владимир Путин назвал ее «Орешником» и подчеркнул, что это одна из последних разработок отечественных оружейников. По версии украинской разведки, по заводу ударили из ракетного комплекса «Кедр». О том, есть ли связь между двумя этими видами вооружений — в материале 360.ru.

Почему «Орешник» стал «Кедром»?

О разработке российского ракетного комплекса нового поколения «Кедр» российские СМИ стали писать в 2021 году. Тогда говорилось, что работа ведется в рамках обновления стратегического вооружения.

Вероятно, Главное управление разведки Минобороны Украины использовало эти данные, когда заявило, что удар по заводу Днепропетровска российские военные нанесли ракетой, входящей в состав «Кедра».

Фото: РИА «Новости»

В ведомстве сообщили, что с расположенного в Астраханской области полигона Капустин Яр до украинского города ракета долетела за 15 минут. Она сбросила на предприятие шесть боевых частей, в каждой из которых находились по шесть суббоеприпасов.

С этими выводами можно согласиться, если судить по видео удара. Картина прилета отличалась от обычных ракет появлением в небе разделяющихся головных частей. При входе в атмосферу они сильно раскаляются, что приводит к ярким белым «хвостам», которые они оставляют при падении.

По данным ГУР, скорость ракеты на конечном участке траектории составила более 11 махов (Путин говорил про 10 махов, уточняя, что это скорость до трех километров в секунду).

Украинская разведка заявила, что первые испытания нового оружия России прошли на полигоне Капустин Яр в 2023 и 2024 годах. Разработкой занимается «Корпорация „Московский институт теплотехники“». Появление нового названия напутало всех еще больше.

Фото: РИА «Новости»

Начальник ГУР Украины Кирилл Буданов объяснил разницу. По его словам, «Орешник» — название экспериментальной ракеты, которая входит в состав нового российского ракетного комплекса «Кедр». Он добавил, что по заводу в Днепропетровске ударила именно баллистическая ракета средней дальности, способная нести ядерный заряд. То, что его в «Орешнике» не было, Буданов объяснил желанием России просто сделать предупреждение ВСУ без перехода на крайние меры.

Что такое ракетная установка «Кедр»?

Про обновление стратегического вооружения и разработку нового ракетного комплекса заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев. Он уточнил, что речь идет о среднесрочной перспективе и никаких подробностей не привел. О том, что началась научно-исследовательская работа по созданию нового ракетного комплекса с названием «Кедр» со ссылкой на источник сообщил ТАСС.

Фото: РИА «Новости»

После первой публикации агентство еще несколько раз упоминало его в своих материалах, утверждая, что проект включили в Государственную программу вооружений, рассчитанную до 2027 года.

Источники журналистов утверждали, что «Кедр» получит твердотопливную ракету, которую станут использовать в шахтных и подвижных пусковых установках для замены межконтинентальных баллистических ракет «Ярс». Планировалось, что конструкторские работы начнутся в конце 2023 года.

Какое вооружение получит «Кедр»?

Издание «Армейский стандарт» летом 2021 года выпустило большой материал о «Кедре», уточнив, что речь идет об утечке в СМИ и называть точными эти данные невозможно. Авторы материала не исключили, что по своим размерам ракеты «Кедра» не станут отличаться от «Тополя-М» и «Ярса».

Опрошенные изданием эксперты на условиях анонимности заявили, что новая ракета по своим характеристикам превзойдет своих предшественников. Они сравнивали ракеты «Кедра» с российским военным комплексом Р-36 «Воевода».

Фото: РИА «Новости»

«Будущая ракета „Кедра“, как считают эксперты, сможет доставлять боевые блоки на дальность 15-17 тысяч километров», — говорилось в материале. Кроме того, новое оружие должно получить средства преодоления системы противоракетной обороны, какие имеют гиперзвуковые снаряды, а также современные средства защиты для противостояния перехватам со стороны противника. Собеседники журналистов не исключили включения в систему управления нового оружия элементов искусственного интеллекта, а также новую боевую часть по аналогии с комплексами «Авангард». «Кедр называли главным комплексом усиления российских сил ядерного сдерживания.

Когда «Кедр» поступит на вооружение?

На какой стадии сейчас находится работа над ракетным комплексом «Кедр» официально неизвестно. Авторы издания «Военная хроника» не исключили, что опытно-конструкторская работа началась в прошлом году, а проведение летных испытаний ракет для комплекса начнется только в следующем десятилетии.

«Перспективный проект уже запущен. В ближайшие годы он пройдет научно-исследовательскую стадию, а не позднее 2024 года ожидается старт полноценной разработки с последующим изготовлением и испытанием ракет-прототипов», — сказано в тексте материала.

Фото: РИА «Новости»

Журналисты пояснили, что комплекс «Кедр» к 2030 году должен заменить самые обновленные «Тополи-М» и первые «Ярсы», которые к этому этому времени значительно устареют. Новинка останется в строю до середины XXI века. Не оставили без внимания авторы «Военной хроники» и заявление украинской разведки. Они оставили достаточно ироничный комментарий об упоминании ракетной установки «Кедр», которую, якобы использовали для удара по Днепропетровску. «Предполагалось, что комплекс поступит на вооружение не ранее конца текущего десятилетия. На 2024 год были запланированы лишь опытно-конструкторские работы. Таким образом, украинское ГУР предполагает, что России удалось сделать ракету в несколько раз быстрее, чем планировалось ранее», — подметили журналисты.