Российский комплекс «Орешник» впервые показали на видео

Ракетный комплекс «Орешник» начал боевое дежурство в Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики. Также ведомство впервые показало подвижный грунтовый ракетный комплекс, оснащенный новым вооружением

В рамках церемонии военнослужащие подняли флаг РВСН и заняли установленные позиции. Как сообщили в министерстве, перед этим личный состав прошел переподготовку на современных учебно-тренировочных комплексах.

«Комплекс способен поражать цели на дальностях до 5000 километров, может снаряжаться как обычной, так и специальной боевой частью, выполнять пуски из любой точки маршрута боевого патрулирования», — напомнили в министерстве.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала ракеты «Орешник», «Буревестник» и «Посейдон» уникальными. По ее словам, таких нет во всем мире. Оппоненты России не могут с этим смириться.

Кроме того, Матвиенко напомнила, что посетила расширенную коллегию Минобороны, где выступал российский лидер Владимир Путин. С мероприятия она уходила с чувством гордости за свою страну.