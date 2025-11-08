08 ноября 2025 00:01 Страны НАТО отработали сценарий войны с Россией. Чего жаждут британцы на русском Севере 0 0 0 Фото: Cpl. Alexander Peterson/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Мир

Неугомонных европейцев история ничему не научила. Британии неймется взять под контроль Крайний Север с Арктикой, а странам ЕС хочется урвать свой кусочек от «российского пирога». Англичане усиленно подстегивают НАТО к войне против России через год после предполагаемого окончания украинского конфликта. Какие планы строит Запад, выяснил 360.ru.

Как британцы готовят НАТО к войне с Россией На Крайнем Севере неспокойно. Британцы взяли на себя роль ключевого игрока в подготовке НАТО к конфликту с Россией в Арктике. Великобритания возглавила группу из 10 европейских стран-единомышленниц еще в 2014 году, отметил обозреватель Politico Эстер Уэббер. В Норвегии прошли штабные учения коалиции Объединенных экспедиционных сил при участии офицеров стран Прибалтики, Северной Европы и Великобритании. Они репетировали ситуацию, если Россия вдруг перейдет к враждебным действиям в одной из приграничных стран спустя год после предполагаемого прекращения огня на Украине. В частности, отрабатывали реакцию на гражданские беспорядки и пророссийские протесты.

В бункере на глубине около километра в горах на севере Норвегии Великобритания готовится к войне. Британские военные специалисты отправились в город Буде, расположенный за Полярным кругом между морским побережьем и заснеженными вершинами. Эстер Уэббер Обозреватель Politico

По его словам, пока у коалиции не хватает сил для отражения потенциальных угроз, но она планирует вырасти в ближайшие годы. Этому способствует снижение внимания США к европейской безопасности.

Фото: U.S. Department of Defense/Digital / www.globallookpress.com

Глава британского Минобороны Джон Хили тоже участвовал в учениях. Он объяснил, зачем они нужны.

Это страны, для которых российская агрессия — повседневность. Они живут по соседству с российскими военными. Наши страны могут оптимально оценить риски, отреагировать на угрозы и подключить к этому НАТО, убедив в необходимости более серьезного отношения. Джон Хили Британский министр обороны

Союзники оправдывали свои действия, напомнив про необъяснимый обрыв подводного кабеля на Балтике в 2024 году, периодическое вторжение якобы российских БПЛА и самолетов в воздушное пространство НАТО, что было голословными утверждениями западных политиков, и кораблей, якобы угрожающих британским водам.

Фото: U.S. Marines/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Стоит отметить, что заявления про мнимую российскую угрозу прикрывают истинные планы Лондона. «Великобритания должна расширить военную деятельность в Арктике и на Крайнем Севере на фоне того, как регион становится все более оспариваемым из-за открытия к нему доступа в результате таяния льда», — писала ранее газета Financial Times.

Стратегия британцев в Арктике раскрыта в докладе Looking North: The UK and the Arctic. The United Kingdom's Arctic Policy Framework от 9 февраля 2023 года. За Арктикой британцы наблюдают с 1998 года, желая контролировать там перевозки, рыболовство и добычу полезных ископаемых. Путь англичан в регион лежит через Прибалтику, поэтому они усиливают свое влияние на нее.

Уэббер также отметил, что союзники планируют усилить свое присутствие на Крайнем Севере благодаря инвестициям в новые ледокольные возможности. Только вот на сегодняшний день больше всего ледоколов у России — 50 судов. Британцы этим похвастаться не могут.

Фото: РИА «Новости»

Но Джона Хили это не смущает. Он заявил, что уже готовятся дальнейшие штабные учения. Европа активно вооружается Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус на ежегодной конференции в Берлине заявил, что до 5 апреля 2026 года будет разработана стратегия формирования боеспособного резерва бундесвера. Это позволит создать армейский резерв и повысить боеспособность страны. В начале октября Писториус рассказывал о планах увеличить численность резервистов бундесвера на 100 тысяч человек к 2030 году. Позже новый руководитель Федеральной разведывательной службы Германии Мартин Йегер заявил, что в Европе царит «хрупкий мир», который может треснуть в любой момент и перерасти в горячую конфронтацию с Россией. Не осталась в стороне и Швеция. Премьер-министр Ульф Кристерссон призвал ЕС готовиться к долгосрочной изоляции России, в том числе и в Балтийском море. Несколько дней назад начальник штаба ВС Франции Фабьен Мандон уточнил, что прямое вооруженное столкновения стран Запада с Россией может произойти в ближайшие три-четыре года.

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Поляки тоже активно наращивают военный потенциал на фоне русофобской риторики и угроз в адрес России. За последние три года, как подсчитали аналитики украинского портала War Infographics, Варшава заказала значительное количество ракет, бронемашин, артустановок, дронов и танков, а также увеличила расходы на оборону страны. Что касается США, то в октябре спецназ американской армии начал готовиться к возможному военному столкновению с Россией. Кроме того, бывший главком силами США в Европе Бен Ходжес обозначил, что первоочередными целями НАТО в случае конфликта станут российские анклавы. До этого МИД России раскрыл планы НАТО по военной блокаде Калининградской области.