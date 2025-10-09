Все сделают русские предатели: каких провокаций от ЕС и НАТО ждать на Балтике?

В Европе приняли резолюцию, призывающую страны ЕС сбивать российские самолеты в их воздушном пространстве, а НАТО планирует учения у наших границ и намеревается развернуть рядом с территорией страны боевые БПЛА. Возьмут ли Россию в кольцо дронов — в материале 360.ru.

Что рекомендовал ЕП в своей резолюции В документе Европарламента указали, что поощряют «любую инициативу, которая позволяет ЕС и его государствам-членам предпринимать скоординированные, объединенные и соразмерные действия против всех нарушений их воздушного пространства, включая уничтожение воздушных угроз». И хотя никаких доказательств причастности России к запуску дронов на территории Европы нет, в резолюции ее якобы действия заочно и решительно осудили, назвав безрассудными и эскалационными.

Речь идет о будто бы нарушениях, которые фиксировали в небе Польши, Эстонии, Латвии, Литвы и Румынии, и преднамеренном вторжении БПЛА на критически важные объекты датской, шведской и норвежской инфраструктуры.

В НАТО, по версии Financial Times, на этом фоне планируют учения, причем на наиболее отдаленных и неохраняемых территориях альянса, граничащих с Россией. Кроме того, блок хочет развернуть вдоль российской границы беспилотники, а ограничения для пилотов — ослабить, дав им возможность наносить удары по российским самолетам.

Где возможны провокации в небе со стороны ЕС Политолог, специалист по межнациональным конфликтам, военный эксперт Евгений Михайлов в беседе с 360.ru подчеркнул, что Европа продолжает провоцировать Москву: отношения с ней фактически скатываются на нулевой уровень, и нужно быть готовыми к провокациям по любому направлению. «У нас есть граница с Европой, но больше я бы ожидал провокаций, конечно, в районе Калининградской области», — сказал он. Михайлов напомнил о заявлениях СВР по поводу создания диверсионно-разведывательных групп. Задействованные в них русские предатели выступят в любой роли и сделают все, что угодно. Например, предпримут атаку боевыми или замаскированными под такие БПЛА дронами на территории ЕС. «Это Венгрия, Словакия, и естественно, Польша и Прибалтика, которые больше всего кричат — это акватория Балтийского моря, и там можно ожидать чего угодно», — предупредил эксперт.

Европа переняла манеру Украины О нарушениях воздушного пространства неопознанными БПЛА Европа неустанно твердит с начала осени. «Российский след» в этом усматривают в том числе в Польше, балтийских странах и Германии. В ЕС даже собрались при участии Украины создать «стену дронов» и развернуть первые системы уже через год. В Кремле с сожалением указывали на милитаристскую конфронтационную политику Киева, которую переняла Европа. А президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» объяснил охватившую ЕС истерию довольно просто. «Это тоже один из способов нагнетания обстановки в целом, чтобы выполнить указания вашингтонского „обкома“ и повысить расходы на оборону», — подчеркнул он, напомнив, что целей для России в Европе попросту нет.