ВМС Британии устроили слежку за российским кораблем

ВМС Британии заявили о слежке за кораблем ВМФ России в рамках операции НАТО

Военно-морские силы Великобритании организовали слежку за кораблем ВМФ России «Вице-адмирал Кулаков» через пролив Ла-Манш в рамках операции НАТО. Об этом сообщила пресс-служба королевских ВМС.

«Эсминец HMS Duncan задействовали объединенным Морским командованием НАТО со штаб-квартирой в Лондоне для сопровождения корабля „Вице-адмирал Кулаков“», — указали в ведомстве.

HMS Duncan следовал за российским судном из Северного моря через Ла-Манш до острова Ушант в юго-западной части пролива.

К операции также привлекли вертолет Wildcat. Британская сторона утверждает, что подобный маневр проводили впервые под прямым командованием НАТО. HMS Duncan и фрегат HMS Somerset входят в состав соединения альянса по патрулированию вод на севере Европы.

Ранее Морское командование НАТО сообщило об обнаружении российской подводной лодки «Новороссийск» у побережья Франции.