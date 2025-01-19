Западная разведка не нашла «российский» след в обрывах кабелей на дне Балтики

Разведывательные службы Европы и США не смогли найти достоверных доказательств причастности России к обрывам подводных кабелей на дне Балтийского моря. Об этом сообщила газета The Washington Post.

«Расследование с участием США и служб безопасности Европы не обнаружило признаков того, кто подозреваемые в протаскивании якорей по морскому дну коммерческие суда делали это по указанию российской стороны или намеренно», — заявили журналисты.

Представляющие три страны чиновники высокого ранга отметили, что причиной повреждения кабелей стала не диверсия с внешней стороны, а авария.

Также нет подтверждений, что коммерческие суда якобы по указанию извне специально протащили якоря в зоне прохождения подводных кабелей. Журналисты добавили, что собранные доказательства указывают на аварии, связанные с некачественным обслуживанием кораблей и неопытностью команды.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала НАТО выгодополучателем из-за обрыва кабеля в Балтийском море.