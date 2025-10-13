Разведка Германии начала готовиться к возможному вооруженному конфликту

Глава BND Йегер: хрупкий мир в Европе стоит на грани прямого конфликта с Россией

Европа находится в состоянии «хрупкого мира», способного треснуть в любой момент и перерасти в открытую конфронтацию с Россией. С таким заявлением выступил новый руководитель Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Мартин Йегер, его слова привело агентство Bloomberg .

«В Европе в лучшем случае царит хрупкий мир, который в любой момент может перейти в горячую конфронтацию», — сказал Йегер.

Он высказал эту позицию на публичных слушаниях комитета Бундестага по контролю над деятельностью спецслужб. Йегер подчеркнул необходимость готовности к дальнейшей эскалации.

Он также отметил, что разведка должна быть приспособлена к условиям возможного вооруженного конфликта с участием Германии.

По словам главы BND, важность подготовки к такому развитию событий является крайне актуальной задачей. Он отдельно указал на риск эскалации отношений с Россией в ближайшем будущем.

Ранее Североатлантический альянс начал ядерные учения Steadfast Noon («Стойкий полдень»), настоящие ядерное оружие в них не задействуют. Учения продлятся две недели в районе Северного моря.