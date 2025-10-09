NI: спецназ армии США начал подготовку к предстоящему конфликту с Россией

Спецназ армии США активно ведет подготовку к возможному военному столкновению с Россией. Об этом сообщило издание The National Interest.

По словам обозревателя Ставроса Атламазоглу, две отдельные операции отрабатывают на территории США и в Европе.

«Бойцы спецназа взаимодействуют с союзниками, готовясь к потенциальному конфликту с Россией», — отметил он.

Кроме того, летом американские солдаты провели серию учений вместе с военными из Польши и Великобритании. Они отрабатывали маневры по отработке техники воздушной мобильности, включая высадку и эвакуацию с помощью вертолетов CH-74 Chinook.

Европейские спецназовцы несколько недель работали в штабе в Колорадо. Они провели учебную операцию по захвату и уничтожению целей.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что в случае столкновения на Украине с российской армией военный контингент НАТО потерпит поражение.