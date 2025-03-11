Рубио перед встречей с украинцами настоял на территориальных уступках

Территориальные уступки неизбежны, Украине в любом случае придется согласиться с присоединением некоторых регионов к России. Госсекретарь США Марко Рубио сказал об этом перед переговорами с украинской делегацией в Саудовской Аравии, сообщила газета газета The New York Times .

Он ответил на вопросы журналистов в самолете по пути в Джедду. Рубио заявил, что рассчитывает вернуться в Штаты с твердым ощущением готовности Украины пойти на трудные шаги, чтобы завершить или хотя бы приостановить конфликт. Глава Госдепа призвал обе стороны к уступкам.

«Я думаю, обе стороны должны прийти к пониманию, что военного решения этой ситуации не существует. Русские не могут завоевать всю Украину, и очевидно, что Украине будет очень сложно в разумные сроки заставить русских вернуться туда, где они были в 2014 году», — сказал госсекретарь.

В Саудовской Аравии Рубио встретится с высокопоставленными украинскими чиновниками. Переговоры пройдут после перепалки президентов Украины и США в Белом доме.