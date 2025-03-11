Украина заявила о готовности к прекращению огня на 30 дней

Киев принял предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней с возможностью продления, если на такой же шаг согласится Россия. Совместное заявление Украины и США по итогам переговоров в Джидде опубликовали на сайте президента Владимира Зеленского.

«Украина высказала готовность принять предложение США о немедленном введении временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон на условиях принятия и одновременного выполнения Российской Федерацией», — указано в заявлении.

Кроме того, там отметили, что США доведут до ведома России, что взаимность с ее стороны будет «ключом к достижению мира».

До этого официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс написал в соцсетях, что вскоре могут появиться «фантастические новости для человечеств». Так он высказался о встрече делегаций США и Украины в Саудовской Аравии.

В Кремле, в свою очередь, отметили, что российским властям не поступала информация по итогам переговоров США и Украины в Джидде.