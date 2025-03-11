США передадут России предложение о прекращении огня на Украине

Американский президент Дональд Трамп стремится к прекращению огня на Украине. Киев готов к этому, поэтому в США ждут положительного ответа со стороны России. Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров в Джидде заявил госсекретарь Марко Рубио.

«Мы надеемся, что Россия ответит „да“ как можно скорее, чтобы мы перешли ко второй фазе этого — настоящим переговорам», — отметил он.

Рубио добавил что «нескончаемым диалогом» конфликт не решить, поэтому нужны «настоящие переговоры о завершении, которое примут стороны». По его словам, украинская сторона выразила готовность к прекращению огня, теперь это предложение передадут российским властям.

Госсекретарь уточнил, что вопрос обмена пленными и гуманитарная ситуация должны стать неотъемлемой частью переговоров.

Также стало известно, что США отменили паузу в обмене разведданными и возобновляют поддержку в области безопасности Украины.