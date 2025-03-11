США анонсировали «фантастические новости» после встречи с Украиной

В Госдепе оптимистично оценили встречу с делегацией Украины в Джидде

Власти США очень оптимистично настроены в рамках встречи американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс на своей странице в соцсети X.

«Фантастические новости для человечества могут появиться. Так что мы очень оптимистичны. Я знаю, что и госсекретарь тоже, потому что мы понимаем, что находится на кону», — отметила она.

Представитель Госдепа прибыла в Саудовскую Аравию в составе американской делегации, которую на переговорах представляют госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Со стороны Украины на встрече в Джидде присутствуют министр иностранных дел Андрей Сибига и глава офиса президента Андрей Ермак.

Перед рабочей встречей Рубио заявил, что при любом исходе конфликта Украине придется отказаться от некоторых регионов в пользу России.