США отменили паузу в передаче помощи Украине

США отменили паузу в обмене разведданными, а также решили возобновить поддержку в области безопасности Украины. Об этом стало известно из совместного заявления американской и украинской делегаций в Джидде, опубликованном офисом президента Владимира Зеленского.

«Соединенные Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь Украине в сфере безопасности», — говорится в заявлении.

Кроме того, советник американского лидера Майк Уолтц сообщил, что президент США Дональд Трамп решил снять паузу и на передачу военной помощи Киеву. По его словам, это решение вступило в силу незамедлительно.

Уолтц выступил перед журналистами в Джидде. Он назвал данное решение Трампа «результатом положительных шагов вперед».

До этого в Пентагоне сообщили РИА «Новости» о том, что Вашингтон с 02:00 по московскому времени 4 марта приостановил поставки Украине всех видов военной помощи. Это решение затронуло также поставки оружия, которое уже находилось в пути.

Ранее на Украине заявили о готовности принять предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, но при условии, что Россия также на это согласится.