Сегодня 02:55 Смена курса или отчаяние? Зачем Британия заговорила о возвращении в Евросоюз Аналитик Ежов: британцы списывают проблемы на Brexit, это политический ход Эксклюзив

Мир

Лондон

Brexit

Великобритания

Россия

Евросоюз

Мир

Новый премьер Великобритании Энди Бернэм намекнул на то, что Россия якобы вмешалась в Brexit. И теперь из-за Москвы у Лондона возникли колоссальные экономические проблемы. Никаких доказательств хозяин Даунинг-стрит не привел. Чего пытается добиться Бернэм и почему его заявления раскритиковала даже МИ-5 — в материале 360.ru.

Как просчитался британский премьер В Британии существует давняя политическая традиция: кратчайший путь на Даунинг-стрит часто пролегает через кресло мэра Лондона. В 2008 году эпатажный консерватор Борис Джонсон прорвался в высшую лигу британской традиции именно так. Уже тогда он выступал одним из самых бескомпромиссных идеологов разрыва отношений с Брюсселем. Сегодняшний лондонский мэр, лейборист и потомок пакистанских эмигрантов Садик Хан, продвигает противоположную повестку. Он убежденный противник Brexit. Хан предлагает радикальное решение: вернуться в Евросоюз немедленно, притом без всяких мелочей вроде нового референдума. Его позиция дала повод Даунинг-стрит возобновить дискуссию по Brexit. Местная пресса предположила, что Бернэм таким образом решил заработать на острой теме политические очки — и просчитался.

Фото: РИА «Новости»

Скандал с премьером Великобритании Энди Бернэм находится у власти меньше трех месяцев. Всего за неделю он умудрился оказаться в эпицентре масштабного скандала, который британские обозреватели уже нарекли «неделей Брексиады». Во время партийной конференции в Ливерпуле Бернэм заявил, что выход из Евросоюза принес стране больше вреда, чем пользы. Он также намекнул, что намерен искать консенсус по этому вопросу. Ситуацию подогрело и крайне неудачное выступление Бернэма на политическом подкасте 12 октября. В интервью The Rest is Politics премьер заявил, что после вступления в должность он запросил данные у спецслужб и получил «четкий ответ», что Россия «однозначно вмешивалась» в референдум по Brexit 2016 года. Истеблишмент Великобритании отреагировал незамедлительно. В тот же день на пресс-конференции в Дувре Найджел Фараж, один из главных идеологов Brexit и лидер Reform UK, назвал Бернэма лжецом. «Премьер-министр — лжец. Да, лжец», — заявил политик. Он назвал утверждения о вмешательстве «мистификацией» и добавил, что Бернэм полностью оторван от реальности (out-of-touch) и живет устаревшими идеями, пытаясь поставить под сомнение легитимность голосования британцев.

Фото: РИА «Новости»

Порка по-шпионски Не осталась в стороне и контрразведка МИ-5. Глава ведомства сэр Кен Маккаллум «охладил пыл» премьера. «Существует очень важная разница между попыткой вмешательства и изменением исхода голосования», — отметил разведчик. Заместитель лидера консерваторов Алекс Бергхарт назвал комментарии сэра Кена «невероятной пощечиной премьер-министру». Споры затронули и парламент. Лидер оппозиции Кэмми Баденок потребовала объяснений по поводу интервью Бернэма и спросила, согласен ли премьер с главой МИ-5, который публично назвал раздувание темы российского вмешательства ошибкой. Оказавшись под перекрестным огнем, премьер-министр сменил тон. Пытаясь смягчить свои первоначальные заявления, он начал активно менять формулировки. Политик заверил парламент, что «всегда уважал и уважает» итоги референдума 2016 года и вовсе не утверждал, будто Москве удалось изменить финальный результат голосования или повлиять на легитимность Brexit.

Фото: РИА «Новости»

При чем тут Латвия Следующие двое суток Бернэм пытался опровергнуть свои собственные слова. Утром 15 октября премьеру пришлось спешно покидать Даунинг-Стрит, где его поджидали журналисты. Репортеры иронично спрашивали, какова позиция политика по Brexit «сегодня утром». На референдуме в 2016 году сторонники выхода из ЕС одержали победу с минимальным преимуществом — всего 3,8% голосов. Почти весь политический мейнстрим выступал против, флагманом евроскептиков выступал Борис Джонсон. Спустя несколько месяцев, в ноябре 2016 года, Дональд Трамп одержал победу над Хиллари Клинтон в США. Незадолго до этого Трамп интриговал публикациями в соцсетях: «Скоро меня будут называть мистер Brexit». Позднее аналитики в США опубликовали материалы о том, что за успехами сторонников Brexit и Трампа якобы стояла американская компания, разработавшая алгоритмы для адресной политической рекламы. Сегодня британское медиапространство снова переполнено иронией. Газета Daily Telegraph опубликовала карикатуру на премьера с надписью «Это был не я, это был Brexit». Financial Times продвигает тезис о необходимости сближения с Брюсселем. Неожиданно вмешался и премьер Латвии: он заявил, что Россия якобы содействовала в организации Brexit и призвал Лондон вернуться в «европейскую семью».

Фото: РИА «Новости»

Зачем им опять «русский след» Политолог и доцент Финансового университета при Правительстве России Дмитрий Ежов в эфире 360.ru объяснил, зачем британскому руководству и его партнерам снова потребовалось поднимать тему 10-летней давности. «Глобально в Британии есть достаточно большое количество проблем, которые нужно каким-то образом объяснить. Объяснять их некомпетентностью властей нельзя. Поэтому нужна другая причина — вспомнили события 10-летней давности. Британия вышла из ЕС, и теперь неприятности из-за этого. Это чисто политический ход», — предположил политолог. Аналитик признал, что после выхода из Евросоюза у Соединенного Королевства действительно возник ряд сложностей. Однако, по его мнению, сводить к Брекситу все проблемы страны было бы неправильно. «Не нужно все списывать на это, не обращать внимания на некомпетентность британских премьеров, которые чередуются на этом посту постоянно», — заметил Ежов.

Фото: РИА «Новости»

Можно ли отменить Брексит Юридических препятствий для возвращения в Евросоюз у Великобритании нет, объяснил политолог Ежов. Но, скорее всего, Соединенное Королевство лишится привилегий, которые были у него в евросообществе раньше. Лондону придется подать новую заявку, пройти все пункты отбора и принять все правила игры ЕС. «Соответственно, отказ от национальной валюты, вхождение в еврозону, тот же самый Шенген и другие вопросы. Масса нюансов возникает. Плюс к этому Великобритания имела определенную льготу на оплату взносов в Евросоюз. Вероятно, что после повторного вхождения она этой льготы лишится», — заметил аналитик Ежов.