Смена курса или отчаяние? Зачем Британия заговорила о возвращении в Евросоюз
Аналитик Ежов: британцы списывают проблемы на Brexit, это политический ход
Новый премьер Великобритании Энди Бернэм намекнул на то, что Россия якобы вмешалась в Brexit. И теперь из-за Москвы у Лондона возникли колоссальные экономические проблемы. Никаких доказательств хозяин Даунинг-стрит не привел. Чего пытается добиться Бернэм и почему его заявления раскритиковала даже МИ-5 — в материале 360.ru.
Как просчитался британский премьер
В Британии существует давняя политическая традиция: кратчайший путь на Даунинг-стрит часто пролегает через кресло мэра Лондона.
В 2008 году эпатажный консерватор Борис Джонсон прорвался в высшую лигу британской традиции именно так. Уже тогда он выступал одним из самых бескомпромиссных идеологов разрыва отношений с Брюсселем.
Сегодняшний лондонский мэр, лейборист и потомок пакистанских эмигрантов Садик Хан, продвигает противоположную повестку. Он убежденный противник Brexit.
Хан предлагает радикальное решение: вернуться в Евросоюз немедленно, притом без всяких мелочей вроде нового референдума.
Его позиция дала повод Даунинг-стрит возобновить дискуссию по Brexit. Местная пресса предположила, что Бернэм таким образом решил заработать на острой теме политические очки — и просчитался.
Скандал с премьером Великобритании
Энди Бернэм находится у власти меньше трех месяцев. Всего за неделю он умудрился оказаться в эпицентре масштабного скандала, который британские обозреватели уже нарекли «неделей Брексиады».
Во время партийной конференции в Ливерпуле Бернэм заявил, что выход из Евросоюза принес стране больше вреда, чем пользы. Он также намекнул, что намерен искать консенсус по этому вопросу.
Ситуацию подогрело и крайне неудачное выступление Бернэма на политическом подкасте 12 октября.
В интервью The Rest is Politics премьер заявил, что после вступления в должность он запросил данные у спецслужб и получил «четкий ответ», что Россия «однозначно вмешивалась» в референдум по Brexit 2016 года.
Истеблишмент Великобритании отреагировал незамедлительно. В тот же день на пресс-конференции в Дувре Найджел Фараж, один из главных идеологов Brexit и лидер Reform UK, назвал Бернэма лжецом.
«Премьер-министр — лжец. Да, лжец», — заявил политик.
Он назвал утверждения о вмешательстве «мистификацией» и добавил, что Бернэм полностью оторван от реальности (out-of-touch) и живет устаревшими идеями, пытаясь поставить под сомнение легитимность голосования британцев.
Порка по-шпионски
Не осталась в стороне и контрразведка МИ-5. Глава ведомства сэр Кен Маккаллум «охладил пыл» премьера.
«Существует очень важная разница между попыткой вмешательства и изменением исхода голосования», — отметил разведчик.
Заместитель лидера консерваторов Алекс Бергхарт назвал комментарии сэра Кена «невероятной пощечиной премьер-министру».
Споры затронули и парламент. Лидер оппозиции Кэмми Баденок потребовала объяснений по поводу интервью Бернэма и спросила, согласен ли премьер с главой МИ-5, который публично назвал раздувание темы российского вмешательства ошибкой.
Оказавшись под перекрестным огнем, премьер-министр сменил тон. Пытаясь смягчить свои первоначальные заявления, он начал активно менять формулировки.
Политик заверил парламент, что «всегда уважал и уважает» итоги референдума 2016 года и вовсе не утверждал, будто Москве удалось изменить финальный результат голосования или повлиять на легитимность Brexit.
При чем тут Латвия
Следующие двое суток Бернэм пытался опровергнуть свои собственные слова. Утром 15 октября премьеру пришлось спешно покидать Даунинг-Стрит, где его поджидали журналисты. Репортеры иронично спрашивали, какова позиция политика по Brexit «сегодня утром».
На референдуме в 2016 году сторонники выхода из ЕС одержали победу с минимальным преимуществом — всего 3,8% голосов. Почти весь политический мейнстрим выступал против, флагманом евроскептиков выступал Борис Джонсон.
Спустя несколько месяцев, в ноябре 2016 года, Дональд Трамп одержал победу над Хиллари Клинтон в США. Незадолго до этого Трамп интриговал публикациями в соцсетях: «Скоро меня будут называть мистер Brexit».
Позднее аналитики в США опубликовали материалы о том, что за успехами сторонников Brexit и Трампа якобы стояла американская компания, разработавшая алгоритмы для адресной политической рекламы.
Сегодня британское медиапространство снова переполнено иронией. Газета Daily Telegraph опубликовала карикатуру на премьера с надписью «Это был не я, это был Brexit».
Financial Times продвигает тезис о необходимости сближения с Брюсселем. Неожиданно вмешался и премьер Латвии: он заявил, что Россия якобы содействовала в организации Brexit и призвал Лондон вернуться в «европейскую семью».
Зачем им опять «русский след»
Политолог и доцент Финансового университета при Правительстве России Дмитрий Ежов в эфире 360.ru объяснил, зачем британскому руководству и его партнерам снова потребовалось поднимать тему 10-летней давности.
«Глобально в Британии есть достаточно большое количество проблем, которые нужно каким-то образом объяснить. Объяснять их некомпетентностью властей нельзя. Поэтому нужна другая причина — вспомнили события 10-летней давности. Британия вышла из ЕС, и теперь неприятности из-за этого. Это чисто политический ход», — предположил политолог.
Аналитик признал, что после выхода из Евросоюза у Соединенного Королевства действительно возник ряд сложностей. Однако, по его мнению, сводить к Брекситу все проблемы страны было бы неправильно.
«Не нужно все списывать на это, не обращать внимания на некомпетентность британских премьеров, которые чередуются на этом посту постоянно», — заметил Ежов.
Можно ли отменить Брексит
Юридических препятствий для возвращения в Евросоюз у Великобритании нет, объяснил политолог Ежов. Но, скорее всего, Соединенное Королевство лишится привилегий, которые были у него в евросообществе раньше.
Лондону придется подать новую заявку, пройти все пункты отбора и принять все правила игры ЕС.
«Соответственно, отказ от национальной валюты, вхождение в еврозону, тот же самый Шенген и другие вопросы. Масса нюансов возникает. Плюс к этому Великобритания имела определенную льготу на оплату взносов в Евросоюз. Вероятно, что после повторного вхождения она этой льготы лишится», — заметил аналитик Ежов.