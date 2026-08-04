Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм ушел в отпуск через две недели после вступления в должность. Об этом сообщил представитель канцелярии в беседе с газетой The Times .

Отпуск нового премьера продлится до конца недели, он останется на связи с коллегами и будет получать доклады от чиновников. Место отдыха Бернэма источник журналистов не раскрыл.

Также в окружении министра отметили, что отпуск связан с плотным графиком политика. Перед переездом на Даунинг-стрит Бернэм вел избирательную кампанию в Палату общин, а затем интенсивно готовился к вступлению в должность.

В отсутствие премьера на этой неделе главным лицом в правительстве станет канцлер герцогства Ланкастерского Луиз Хейг, которая также работает первым государственным секретарем.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не ждет улучшения отношений с Великобританией из-за смены премьера.