«Орешник» упомянули как пример гиперзвукового оружия в американском словаре

Российскую баллистическую ракету «Орешник» упомянули в Merriam-Webster как пример гиперзвукового оружия. Статью об этом опубликовали на сайте американского словаря.

Об «Орешнике» написали в материале о термине «гиперзвуковой», где отметили случай его применения по Днепропетровску в ноябре 2024 года. Также в статье указали единственную систему, способную перехватить подобную ракету.

Авторы словаря пояснили, что примеры для терминов собирают автоматически из открытых источников, точку зрения редакции они не отражают.

Американские СМИ заявили, что при производстве «Орешника» использовали западное оборудование. Ссылаясь на украинскую разведку, журналисты утверждают, что разработчики искали специалистов для работы на японском и немецком оборудовании для металлообработки.

Белорусский президент Александр Лукашенко подчеркнул, что готов разместить в стране около десятка или даже больше российских систем для запуска «Орешника».