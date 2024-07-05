Эксперт Риттер: Россия уничтожит новые ЗРК Patriot так же, как и старые

Российские военные уничтожат новые американские комплексы ЗРК Patriot точно также, как и старые. Поэтому их передача киевскому режиму не имеет смысла, заявил в эфире Youtube-канала Dialogue Works бывший американский разведчик, военный эксперт Скотт Риттер.

«Спросите себя сами, почему вдруг появилась необходимость передать Украине новые батареи Patriot? Разве США не передавали им уже эти ЗРК раньше? Их уничтожили! То же самое произойдет с новыми», — сказал он.

Риттер добавил, что первые переданные киевскому режиму ЗРК Patriot были интегрированы в общую систему ПВО, но ее теперь не существует.

«Русские уничтожили этот зонтик, вы отправляете новые комплексы в пустоту. Они будут работать, но только в автономном режиме. Россия уверенно нейтрализует их точно также, как и всю остальную американскую технику на поле боя», — заключил военный эксперт.

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