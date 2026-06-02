Сегодня 20:28 Россия закрыла границу для абрикосов и форели из Армении. Чем заменят товары? Эксперт Анфиногенов: россияне не заметят отсутствие армянских фруктов на полках 0 0 0 Фото: Belkin Alexey / www.globallookpress.com Эксклюзив

Со 2 июня Россельхознадзор ввел запрет на ввоз косточковых фруктов и винограда из Армении. Ограничения коснулись и рыбной продукции: из 100% армянских предприятий работать с Россией останутся только два. Несмотря на перемены, эксперты сходятся во мнении: российский рынок потерь просто не заметит. Что изменится для обычных покупателей и какие товары могут стать альтернативой армянским, разбирался 360.ru.

Почему Россельхознадзор наложил ограничения Введению ограничений предшествовали участившиеся случаи нарушений при завозе армянских фруктов в Россию, сообщила пресс-служба Россельхознадзора. Ведомство неоднократно направляло в адрес армянской стороны сведения о несоблюдении норм при поставках подкарантинной продукции. Но главная претензия — не к плодам, а к системе контроля. В Россельхознадзоре связали сложившуюся ситуацию с последствиями ликвидации Министерства сельского хозяйства Армении. В результате структурной реформы его полномочия возложили на Минэкономики страны.

Учитывая, что в последнее время поставляемая из Армении продукция не соответствует фитосанитарным требованиям ЕАЭС и России, можно полагать, что Министерство экономики Армении испытывает структурные проблемы и не справляется с полномочиями, возложенными на него после упразднения Минсельхоза. Россельхознадзор

Российская сторона подчеркнула, что в итоге происходящее ставит под угрозу фитосанитарное благополучие территории России и ЕАЭС, а также реализацию программ господдержки промышленного садоводства, плодоводства и виноградарства.

Какие товары из Армении оказались под запретом Ограничения, введенные со 2 июня, носят временный характер: у Армении есть возможность решить свои внутренние проблемы с контролем качества и выработать алгоритмы по обеспечению безопасности отгружаемой продукции. А пока под запретом оказались: вишня;

черешня;

абрикосы;

сливы;

персики;

нектарины;

виноград. Транзит продукции в государства — члены ЕАЭС также запретили. Ситуация с рыбой еще жестче. С 21 по 27 мая прошла инспекция армянских рыбоперерабатывающих заводов и форелевых ферм. Результаты оказались неудовлетворительными: 50% предприятий просто отказались от проверки.

«Армянской стороне необходимо приостановить ветеринарную сертификацию <…> со всех компаний, за исключением двух прошедших инспекцию», — заключили в Россельхознадзоре. Рыбные товары с двух допущенных заводов будут ввозить в Россию в режиме жесткого лабораторного мониторинга по всем показателям безопасности. Как перемены скажутся на российском рынке По словам независимого эксперта FMCG рынка Александра Анфиногенова, для армянской экономики это настоящий удар: Россия выступала покупателем порядка 85% экспорта фруктов и овощей из Армении. «Для Армении перемены крайне чувствительны, а для России — капля в море. Дефицита не будет, тосковать мы не будем», — заверил собеседник 360.ru. Анфиногенов пояснил: общий объем импорта фруктов и овощей в Россию составляет чуть более шести миллионов тонн в год. Из них на долю Армении приходится всего 1,5%. К тому же ничего экзотического, что нельзя заменить другими поставками, армянская сторона и не завозила.

В Армении живет три миллиона человек, в России — 146. Эти три миллиона никак не смогут накормить 146 миллионов, даже если будут заниматься только сельским хозяйством. Поэтому это была дружеская помощь с нашей стороны. Александр Анфиногенов

Чем заменят армянские товары Экономист Александр Дудчак в беседе с 360.ru подтвердил: объемы армянских поставок слишком малы, чтобы российский потребитель заметил их отсутствие.

«Полки пустовать не будут — всегда есть желающие заменить выбывшего поставщика на рынке. Да и отечественный производитель расширяет объемы производства. Никаких проблем для россиян не будет», — сказал эксперт.

Отечественное промышленное садоводство и виноградарство действительно расширяется: в России действуют программы поддержки агропромышленного комплекса, в рамках которых государство компенсирует фермерам внушительную часть затрат.

На прилавках также остаются фрукты из Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана с традиционно высоким качеством. Что касается рыбы, то в России собственная форель активно выращивается в Карелии, на Алтае и в Краснодарском крае. Политический подтекст По словам экспертов, помимо фитосанитарной необходимости, Армения столкнулась с последствиями собственной политической риторики. Дудчак отметил: если Ереван взял курс на Европу, то пусть настраивает экспорт на европейские государства.

Раз они идут в Европу, пусть ей и поставляют фрукты: продают черешню и абрикосы в Болгарию или Францию, пусть попытаются продавать свой коньяк Франции или Италии. Александр Дудчак

Экономист подчеркнул, что для России нет никакого смысла ожидать момента, когда Армению примут в ЕС, а до этого позволять ей пользоваться всеми преимуществами участия в едином рынке ЕАЭС. «Пусть начинают евроинтегрироваться уже сейчас. С коньяка и черешни», — заключил собеседник 360.ru.