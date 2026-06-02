Россельхознадзор ввел новые ограничения на продукцию из Армении

Россельхознадзор с 3 июня ограничит ввоз картофеля и баклажанов из Армении

С 3 июня Россельхознадзор ограничит ввоз баклажанов, семечковых культур, сухофруктов и картофеля из Армении. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ограничения также коснутся транзита этих продуктов в государства — члены ЕАЭС в связи с отсутствием механизмов подтверждения поступления подкарантинной продукции. Мера будет действовать до выработки алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемых товаров.

Днем ранее Россельхознадзор объявил, что допустил только два армянских предприятия к поставкам живой рыбы и рыбной продукции по итогам инспекции. Половина производств в республике отказались от проверки, ее результаты в целом оказались неудовлетворительными.

Также Россельхознадзор с 30 мая для обеспечения фитосанитарного благополучия ограничил ввоз плодоовощной продукции из Армении.

Премьер-министр республики Никол Пашинян пообещал возместить убытки фермерам, чей товар не попал в Россию.