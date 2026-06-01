Россельхознадзор запретил поставки вишни, абрикосов и винограда из Армении

Россия ограничит ввоз косточковых плодов и свежего винограда из Армении со 2 июня. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Под ограничения попали поставки вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов и винограда. Мера также затронула транзит этой продукции через Россию в другие страны Евразийского экономического союза.

В ведомстве пояснили, что решение приняли из-за участившихся нарушений при поставках армянских фруктов на российский рынок. Россельхознадзор неоднократно направлял армянской стороне информацию о выявленных нарушениях, связанных с наличием карантинных объектов в подкарантинной продукции.

Как подчеркнули в службе, такая ситуация создает угрозу фитосанитарному благополучию России и других стран ЕАЭС. Кроме того, она может повлиять на реализацию российских программ господдержки в сфере промышленного садоводства, плодоводства и виноградарства.

Ранее Россельхознадзор уже ограничил ввоз плодоовощной продукции из Армении с 30 мая. До этого, с 22 мая, ведомство временно приостановило поставки цветов из республики.