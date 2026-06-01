Пашинян назвал теоретическим желание Армении войти в Евросоюз

Пашинян исключил проведение референдума по выбору между ЕАЭС и ЕС

Оснований для проведения референдума в Армении по предпочтениям между Евразийским экономическим союзом и ЕС сейчас нет. Республика еще не вышла на достаточный статус европейской интеграции, поэтому выбор между двумя блоками носит исключительно теоретический характер. Как сообщило агентство «Арменпресс» , с таким заявлением выступил премьер-министр республики Никол Пашинян.

Он подчеркнул, что страна продолжит работать в рамках Евразийского экономического союза до момента подачи заявки на вступление в ЕС или получения статуса кандидата на членство.

«Сегодня этот выбор носит теоретический характер, а выносить теоретический выбор на референдум, конечно, не очень разумно и правильно, не имеет под собой оснований», — пояснил Пашинян.

Глава правительства Армении добавил, что окончательный выбор между ЕАЭС и ЕС сделает народ на референдуме, который в ближайшее время проводить точно не станут.

«Поэтому мы будем продолжать работать спокойно, без нервов, без споров в Евразийском экономическом союзе, и я убежден, что у нас есть потенциал в этом направлении», — подытожил Пашинян.

Президент России Владимир Путин в понедельник, 1 июня, провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении. Темой беседы стали итоги саммита Высшего Евразийского экономического совета, прошедшего в Астане на минувшей неделе.