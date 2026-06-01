Россельхознадзор ограничил поставки рыбы из Армении

Россельхознадзор выявил серьезные проблемы на рыбоперерабатывающих заводах Армении. Проверки прошли с 21 по 27 мая, 50% предприятий отказалась от досмотра. Об этом сообщили на сайте службы.

Согласно итогам проверки, начиная с 2 июня 2026 года Армения должна временно прекратить оформление ветеринарных сертификатов на живую рыбу и рыбную продукцию, поставляемую в Россию, для всех местных компаний, кроме двух, прошедших инспекцию, пока ситуацию не урегулируют.

«Рыбные товары допущенных двух заводов будут ввозиться в Россию при условии лабораторного мониторинга по показателям безопасности», — заявили в Россельхознадзоре.

Ранее Роспотребнадзор приостановил продажу в России некоторых вин и коньяка из Армении. Специалисты выявили некачественную продукцию в результате контроля за оборотом товаров.