Пентагон: Россия предупредила о пуске «Орешника» по каналам ядерной безопасности

Заместитель официального представителя ведомства Сабрина Сингх заявила, что Россия предупредила Вашингтон о планах провести тестовый запуск новой баллистической ракеты «Орешник». Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Соединенные Штаты были заранее, незадолго до запуска, уведомлены по каналам снижения ядерной опасности», — сказала она.

До этого в Белом доме оценили последствия запуска «Орешника», заявив, что он не сможет сдержать проукраинскую стратегию Вашингтона.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не обязана предупреждать США и другие страны об испытаниях ракеты средней дальности.

Более эмоционально отреагировал на запуск «Орешника» зампред Совбеза Дмитрий Медведев, опубликовавший в своем Telegram видео запуска ракеты по оборонному заводу ВСУ в Днепропетровске, которое подписал словами «итак, это то, чего вы хотели?».

Как отметил президент РФ Владимир Путин, испытания «Орешника» в боевых условиях провели в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России, причем они прошли успешно.