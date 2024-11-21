Песков: Россия не должна была предупреждать США о применении ракет «Орешник»

Россия не направляла уведомления США или другим странам о применении новейшей ракеты средней дальности, получившей название «Орешник». Об этом РИА «Новости» сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия никого не должна была ставить в известность, потому что речь идет о ракете средней дальности. У России нет таких обязательств», — сказал он.

Российские военные провели комбинированный удар по оборонным объектам Украины, мишенью стал «Южный машиностроительный завод» в Днепропетровске.

Президент России Владимир Путин заявил, что удар по оборонному предприятию стал ответом на атаки украинских боевиков с применением западных дальнобойных ракет по российским регионам. Глава государства добавил, что испытания прошли успешно, цели были достигнуты.

По словам Путина, «Орешник» не имеет аналогов в мире и неуязвим для имеющихся у Запада систем противовоздушной обороны.

Телеканал РЕН ТВ показал запуск новейшей российской баллистической ракеты «Орешник».