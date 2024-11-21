Военкоры сообщили о возможной первой атаке по Украине баллистической ракетой

Блогер Подоляка рассказал о первой атаке по Украине баллистической ракетой РС-26

Россия могла нанести удар по Украине межконтинентальной баллистической ракетой РС-26. Об этом в Telegram-канале сообщил военный блогер Юрий Подоляка.

Военкор предположил, что удар могли нанести по территории одного из промышленных предприятий в Днепропетровской области. Ракету, вероятно, запустили с полигона Капустин Яр.

Telegram-канал «Два майора» со ссылкой на ряд украинских СМИ также публиковал сообщение о возможном нанесении удара баллистической ракетой. По информации канала, его целью могла быть украинская авиабаза.

В Кремле не подтвердили, но и не опровергли факт удара по территории Украины ракетой РС-26.

«Рекомендую общаться с этим к военным, мне сейчас нечего сказать по этой теме», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ударившую по Днепропетровску баллистическую ракету в своей сводке утром упомянула пресс-служба Воздушных сил ВСУ без уточнения, о каком именно оружии идет речь.