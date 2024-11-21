Кремль не стал комментировать слухи о запуске межконтинентальной ракеты

Слухи о якобы запуске Россией межконтинентальной баллистической ракеты могут прокомментировать военные. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Я рекомендую обращаться к военным, Сейчас мне по этой теме нечего сказать», — отметил он.

Сообщения о якобы запуске Россией межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) распространили украинские паблики и Telegram-каналы, которые заявили о готовности к пуску ракеты средней дальности РС-26 «Рубеж» для удара по территории Украины. Она предназначена для доставки ядерного заряда к месту взрыва.

Ударившую по Днепропетровску межконтинентальную баллистическую ракету в своей сводке упомянула пресс-служба Воздушных сил ВСУ без уточнения, о каком оружии идет речь. Других подтверждений использования МБР нет.