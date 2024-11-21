Кремль не стал комментировать слухи о запуске межконтинентальной ракеты
Песков рекомендовал задать вопрос о запуске межконтинентальной ракеты военным
Слухи о якобы запуске Россией межконтинентальной баллистической ракеты могут прокомментировать военные. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Я рекомендую обращаться к военным, Сейчас мне по этой теме нечего сказать», — отметил он.
Сообщения о якобы запуске Россией межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) распространили украинские паблики и Telegram-каналы, которые заявили о готовности к пуску ракеты средней дальности РС-26 «Рубеж» для удара по территории Украины. Она предназначена для доставки ядерного заряда к месту взрыва.
Ударившую по Днепропетровску межконтинентальную баллистическую ракету в своей сводке упомянула пресс-служба Воздушных сил ВСУ без уточнения, о каком оружии идет речь. Других подтверждений использования МБР нет.
На этой неделе украинские боевики впервые использовали дальнобойные американские ракеты ATACMS для удара вглубь России. Снаряды сбили дежурные средства противовоздушной обороны в Брянской области.
Кроме того, СМИ распространили информацию, что ВСУ получили разрешение на использование крылатых британских ракет Storm Shadow, которые запустил по Курской области. Официального подтверждения этой информации пока нет.