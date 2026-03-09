Рай для туристов начал войну? Что известно о первой атаке ОАЭ на Иран

Ближний Восток балансирует на грани масштабной войны, и на днях список игроков пополнился новым именем. По информации израильской прессы, ОАЭ впервые нанесли удар по Ирану. Опасность кроется не только в военной плоскости: параллельно Дубай и Абу-Даби якобы начали рассматривать возможность заморозки иранских активов, объем которых исчисляется миллиардами долларов. Как на это отреагирует Тегеран и что ждет весь остальной мир, разбирался 360.ru.

Сигнал, который услышали все Еще год назад эта новость показалась бы невозможной: Объединенные Арабские Эмираты, годами считавшиеся тихой гаванью и деловым центром Ближнего Востока, нанесли удар по территории Ирана. Эту информацию распространили израильское издание Ynet и военный корреспондент телеканала Kan 11 Итай Блюменталь. «Впервые с начала войны ОАЭ нанесли удар по опреснительной установке в Иране», — написал журналист в соцсети со ссылкой на собственный источник. Атака носила символический характер: это была не попытка уничтожить инфраструктуру Ирана, а скорее жесткое предупреждение. Суть сигнала, который Тель-Авив приписывает Абу-Даби, проста: если Тегеран продолжит атаковать объекты на территории ОАЭ, Эмираты готовы присоединиться к военной кампании против Исламской Республики. На официальном уровне Абу-Даби поспешил опровергнуть эти заявления: председатель комитета по обороне Федерального национального совета ОАЭ Али Рашид ан-Нуайми назвал их фейком. Однако сам факт возникновения такого инфоповода говорит о предельном накале страстей.

Опасный шаг По словам военного эксперта и бывшего члена комиссии по разоружению ООН Игоря Никулина, вероятный удар ОАЭ по Ирану стал шагом к опасному расширению географии конфликта. «Израиль и США пытаются втянуть в него как можно больше стран: ОАЭ, Азербайджан, иракских курдов. Ни к чему хорошему это не приведет — только к затягиванию конфликта и расширению его географии. Если ОАЭ будут наносить удары по Ирану, он, безусловно, будет отвечать. Будет еще больше разрушений инфраструктуры, что, соответственно, приведет к дисбалансу на рынках», — сказал он в беседе с 360.ru. Политолог Данила Гуреев отметил, что реакция Эмиратов была предопределена задолго до текущих событий. Обстрелы американских баз в ОАЭ сделали ответ неизбежным.

Самое злое в этом контексте то, что это только начало. Мне кажется, Эмираты первые запрыгнули в этот вагон по ответным ударам. В дальнейшем к ним присоединятся и другие страны, которые ранее подвергались бомбежкам со стороны Ирана. Это не очень позитивная тенденция.

Однако, по словам Гуреева, всерьез полагаться на военную мощь ОАЭ в открытом противостоянии с Ираном не стоит. Армия Эмиратов, привыкшая опираться на западных союзников и наличие американских баз, значительно уступает иранской. «Основной упор в этом конфликте будет приходиться не на Эмираты, а на Израиль и США», — подчеркнул политолог.

Финансовый фронт: удар по миллиардам Военные действия — лишь часть айсберга. Поле, где Абу-Даби может действовать максимально эффективно, — это экономическая блокада. По информации The Wall Street Journal, Эмираты рассматривают возможность заморозки иранских активов на своей территории, исчисляемых миллиардами долларов. Лишение доступа к этим средствам и к международным торговым сетям, которые работают через ОАЭ, может стать удушающим маневром для иранской экономики. Никулин обратил внимание на правовой и этический парадокс ситуации. По его словам, планы заморозки активов Ирана израильтяне и американцы разрабатывали давно.

Им был нужен только повод. И вот теперь то, что Иран отвечает на агрессию, и послужило тем самым поводом.

Испорченная репутация рая Для ОАЭ вступление в прямой конфликт несет не только военные, но и колоссальные репутационные риски. Десятилетиями страна выстраивала имидж безопасной территории, открытой для всего мира. Дубай стал синонимом роскоши, безопасности и глобального бизнеса. «Эмираты могут столкнуться с большими репутационными издержками и постепенным отходом от имиджа идеального центра туризма в Персидском заливе. Это чревато и финансовыми издержками», — указал Гуреев. Туристы и инвесторы не любят нестабильности. Если небо над Дубаем или Абу-Даби перестанет быть безопасным, поток капитала и отдыхающих может быстро иссякнуть, перенаправившись в Катар или Саудовскую Аравию, которые пока сохраняют нейтралитет.

Что будет с ценами? Любая эскалация в районе Персидского залива бьет по карману потребителей во всем мире. Ормузский пролив — важнейшая транспортная артерия, через которую проходит около 20% мировой нефти. Угроза его блокировки или удорожание страховки для танкеров неминуемо ведут к росту цен на энергоносители. «Само затягивание конфликта приведет к увеличению цен на нефть, потому что Ормузский пролив становится не совсем дешевым для прохода военно-морских судов», — констатировал политолог. Экзистенциальный кризис Ирана Несмотря на внешние угрозы, внутри Ирана ситуация складывается совсем иначе. Эксперты сходятся во мнении, что для Тегерана сейчас во главе угла стоит борьба за выживание режима, а вопросы замороженных активов отошли на второй план.

Иран находится в экзистенциальном кризисе, у Ирана поднимается вопрос о дальнейшем существовании государства. Вопросы первичного характера — выживание нации, остальное вторично.

Данила Гуреев предположил, что только после решения этих экзистенциальных вопросов Тегеран озаботится ситуацией с активами. Сейчас и в краткосрочной перспективе властям государства совсем не до этого. Ситуация в Персидском заливе входит в опасный штопор. ОАЭ, десятилетиями балансировавшие между Западом и Востоком, похоже, делают окончательный выбор. Будь то реальный военный удар или информационная провокация с целью проверки реакции Ирана — последствия уже не за горами.