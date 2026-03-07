Иранский дрон врезался в 90-этажный небоскреб в Дубае

Иранский беспилотник врезался в 90-этажный жилой небоскреб в Дубае. Об этом сообщил телеграм-канал Shot со ссылкой на очевидцев.

В разных районах города прогремело несколько мощных взрывов. Громкие хлопки слышали, в том числе, в популярном туристическом районе Dubai Marina. В городе работает система противовоздушной обороны.

Один из беспилотников врезался в многоэтажку 23 Marina, после чего в здании начался пожар. Также обломки БПЛА упали на автомобиль — машина загорелась. Официальной информации о пострадавших пока не поступало.

Министерство обороны ОАЭ сообщило, что системы ПВО страны отразили масштабную атаку со стороны Ирана. По данным ведомства, зафиксировали пролет 16 баллистических ракет — 15 из них уничтожили, одна упала в море. Кроме того, ПВО перехватила 119 из 121 запущенного беспилотника, два дрона упали на территории ОАЭ.