ОАЭ впервые ударили по Ирану

ОАЭ впервые атаковали территорию Ирана. Об этом в соцсети X заявил корреспондент израильского «11 канала» Итай Блюменталь.

Он уточнил, что военные ОАЭ впервые с начала операции США и Израиля ударили по опреснительной установке в Иране.

В этот же день Корпус стражей Исламской революции поразил станцию для очистки воды в Бахрейне. В результате оборудование получило повреждения, но продолжило работать. По данным управления электроэнергии и водоснабжения королевства, ЧП не повлияло на поставки воды и энергоснабжение водопроводной сети.

Также фрагменты иранского БПЛА повредили здание университета в районе Мухаррак в Бахрейне. От атаки пострадали как минимум трое местных жителей.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан предупредил, что республика ответит на удары с территории любой страны. Он добавил, что враг стремится разжечь конфликт на Ближнем Востоке и втянуть другие государства в войну.