В Иране назвали место и время инаугурации нового верховного лидера страны

Церемония инаугурации и присяги нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи пройдет в Тегеране 9 марта. Об этом сообщило агентство Fars .

Мероприятие начнется в 15:00 по местному времени на площади Революции. Дополнительная информация о торжественной церемонии пока неизвестна.

Президент республики Масуд Пезешкиан ранее направил новому верховному лидеру поздравительное письмо. В послании он назвал избрание сына погибшего аятоллы Али Хаменеи показателем единства и выражением воли всего иранского народа.

Президент США Дональд Трамп воздержался от оценок избрания Моджтабы Хаменеи духовным лидером Ирана. По его словам, необходимо сначала посмотреть, что произойдет.

Генеральный штаб ВС Ирана поддержал назначение Хаменеи на должность и пообещал, что под его руководством враги пожалеют о вооруженной агрессии против страны.