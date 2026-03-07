«Был стресс». В аэропорту Дубая выстроились огромные очереди

В аэропорту Дубая возникли длинные очереди на регистрацию и сдачу багажа

Аэропорт Дубая возобновил работу после атаки БПЛА. Обстановка в воздушной гавани спокойная, но возникли огромные очереди, сообщила 360.ru российская туристка Алена.

«Мы уже добрались в аэропорт, смогли зайти. Очереди огромные. Нам повезло, что наш рейс перенесли на три часа», — отметила она.

Девушка обратила внимание, что в терминале скопилось много людей. Некоторые пассажиры не могут улететь с 7:00.

«Был стресс из-за проверок после сдачи багажа», — добавила пассажирка.

По ее словам, во время взрывов из-за атаки БПЛА аэропорт закрывался примерно на час. В связи с ограничениями въезд в воздушную гавань закрыли.

Сейчас аэропорт работает в ограниченном режиме. Авиакомпания Emirates подтвердила, что пассажиры могут приезжать в терминал при наличии бронирования рейсов на вторую половину дня. Один из туристов рассказал, что из-за временной приостановки вылетов в аэропорту образовались нереальные очереди.