ОАЭ опровергли причастность к удару по опреснительному заводу Ирана

ОАЭ отрицают свою причастность к удару, нанесенному по опреснительному заводу в Иране. Об этом газете The Jerusalem Post рассказал чиновник высокого ранга из ОАЭ.

Израильская армия тоже отрицает свою причастность к этой атаке.

The Jerusalem Post считает, что ОАЭ не стали бы атаковать гражданскую цель, но могли бы нанести удар по военному объекту. При этом газета не сообщает, действительно ли ОАЭ атаковали Иран.

Ранее портал Ynet и другие израильские СМИ распространили информацию о первом ударе ОАЭ по Ирану. Он, как утверждается, стал ответом на многочисленные ракетные и дроновые атаки Исламской Республики по Эмиратам.

До этого жителей Ирана предупредили о возможных кислотных дождях. Из-за взрывов на нефтехранилищах в атмосферу попали токсичные соединения.