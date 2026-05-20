Путин дважды снял пиджак в Пекине. Жест доверия или недвусмысленный сигнал?

Президент России Владимир Путин дважды непринужденно снял пиджак во время официального визита в Пекин. Видео мгновенно разлетелось по китайским соцсетям. 360.ru выяснил, что мог означать этот жест.

Плодотворные переговоры

Путин прилетел в Пекин 19 мая и провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Визит был приурочен к 25-летию подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Это была первая зарубежная поездка российского лидера в 2026 году. В преддверии нее он выступил с видеообращением к китайцам, в котором назвал председателя Си давним добрым другом и указал на стабилизирующую роль российско-китайского сотрудничества на мировой арене.

Переговоры стали одними из самых продолжительных и содержательных за последние годы. Стороны подписали около 40 документов. Среди них декларация о многополярном мире и формировании международных отношений нового типа. Россия и Китай договорились о продолжении укрепления стратегического сотрудничества в условиях глобальной турбулентности.

За официальной частью последовало закрытое чаепитие Путина и Си с участием восьми членов делегации. Предполагается, что обсуждались внешнеполитические вопросы и двустороннее сотрудничество в разных областях. Российский лидер пригласил в свою страну премьер-министра Госсовета КНР Ли Цяна. Путин назвал работу в Китае успешной и плодотворной. Визит завершился 20 мая.

Повторившийся жест

Кадры визита Путина в Пекин стали предметом пристального изучения и подробных обсуждений в Сети. Например, пользователи обратили внимание на то, что Путину и Си поставили совершенно одинаковые стулья и чашки, а в номере автомобиля российского лидера были три восьмерки — хороший знак, если верить китайской нумерологии. Но особенно много внимания привлекло то, что за время визита Путин дважды снял пиджак: по прибытии в пекинский аэропорт и после окончания переговоров, перед тем как сесть в автомобиль Aurus. Видео с Путиным без пиджака завирусилось в китайских соцсетях. Его посмотрели десятки миллионов пользователей. Китайцы оставляли множество позитивных комментариев. Они отмечали, что российский лидер выглядит расслабленным и ведет себя очень непринужденно. «Путин чувствует себя как дома», — подчеркнул один из комментаторов. Некоторые вспомнили, что в России принято снимать верхнюю одежду не только пи входе в помещение, но и в непринужденной обстановке.

Что хотел продемонстрировать Путин, избавившись от пиджака?

Жест точно не был случайным и китайцы правильно его расценили, уверен политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов. По его мнению, так президент России подчеркнул теплоту своих отношений с китайским лидером и двух стран в целом.

«Путин <…> подчеркнул, что русский с китайцем — может, не братья навек, но, по крайней мере, друзья надолго. Наш президент в принципе хорошо расположен к китайскому лидеру и к китайскому государству, и я думаю, что этим жестом он как бы дополнительно усилил это впечатление у китайской общественности», — рассудил политолог.

Все эксперты, с которыми пообщался 360.ru, сошлись на том, что Путин продемонстрировал открытость и доверие. «[Сняв пиджак], он показывает, что на нем нет никаких защитных средств типа бронежилета», — добавил ведущий физиогномист, профайлер, медиатор Александр Петров. Психолог Надежда Шевченко подчеркнула, что не стоит расценивать жест президента России с точки зрения протокола — как неуважение. По ее мнению, такой подтекст можно было бы заподозрить, если бы речь шла о ком-то другом и ситуация была иной. Она особенно обратила внимание на то, что во второй раз Путин решил освободиться от пиджака уже после переговоров.

Учитывая контекст — то, что это уже далеко не первый визит нашего президента в Китай плюс был уже конец официальных мероприятий, — китайская сторона приняла это как жест максимального доверия. Тем более, согласно культурному коду в России, снятие пиджака говорит о том, что человек уже как дома. Это такое теплое дружеское расположение, ощущение «мне прямо очень, очень комфортно». Надежда Шевченко Основатель Школы чтения людей, физиогномист, психолог, мастер НЛП, психодиагност

Возможно, непринужденное поведение российского лидера в Китае стоит расценивать не только как знак дружелюбия, адресованный китайцам, но и как определенный сигнал для других стран. Михайлов напомнил, что Россия вместе с Китаем выстраивает новый миропорядок на основе международного права. «[Действия Путина] укладываются в эти рамки. Пускай враги боятся: сближение России и Китая неминуемо. Мы уже сблизились, и сейчас стратегическое партнерство только усиливается», — заметил он.

В то же время эксперт по деловому протоколу Екатерина Богачева в беседе с «АиФ» призвала не искать в жесте Путина глубокого смысла и объяснила его соображениями комфорта. По ее мнению, президент России просто хотел «немного отдохнуть в автомобиле». Впрочем, о теплых отношениях России и Китая можно смело судить и без дополнительных знаков. Лидеры двух стран встречались более 40 раз — гораздо чаще, чем Си Цзиньпин виделся с лидерами западных стран. О многом говорит уже то, что Путина в аэропорту Пекина встретили не только военный оркестр и почетный караул, но и дети с флагами России.