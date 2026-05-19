На Западе визит Путина в Пекин назвали сигналом для Трампа

Guardian: приезд Путина в Китай стал сигналом для Трампа

Официальная поездка президента России Владимира Путина в Китай, состоявшаяся через несколько дней после визита в Пекин президента США Дональда Трампа, стала символическим напоминанием о тесных связях России и Китая. Такую оценку дало британское издание The Guardian .

Обозреватели пришли к выводу, что сама последовательность международных визитов указывает на значимость контактов российского и китайского руководства.

«Это (визит российского президента — прим. ред.) подчеркивает глубокую связь между Путиным и китайским лидером. Они встречались более 40 раз, что значительно превосходит число встреч Си Цзиньпина с другими западными лидерами», — заявили в материале.

Старший аналитик по Северо-Восточной Азии в Международной кризисной группе Уильям Янг предположил, что таким образом Пекин напоминает Вашингтону о наличии у Китая других устойчивых внешнеполитических опор.

Трамп посетил Китай с 13 по 15 мая. Президент РФ прибыл в Пекин во вторник, 19 мая, с двухдневным официальным визитом.

Основные переговоры намечены на 20 мая. В этот день Путин и Си Цзиньпин сначала проведут встречу в узком составе, а затем обсудят вопросы двусторонних отношений и международную повестку уже с участием делегаций. Ранее в Кремле сообщили, что лидеры затронут как развитие российско-китайского сотрудничества, так и ключевые региональные и мировые темы.

Кроме того, главы государств примут участие в церемонии открытия Годов образования России и Китая 2026–2027. После переговоров стороны рассчитывают подписать совместное заявление на высшем уровне и ряд двусторонних документов.