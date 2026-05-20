Путин и Си Цзиньпин ушли на закрытое чаепитие

Официальная часть переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина завершилась, и лидеры двух стран удалились на закрытое чаепитие для неформального диалога. Об этом со ссылкой на своего корреспондента в Пекине сообщило РИА «Новости» .

Ко встрече присоединились по четыре члена делегации с каждой стороны. Путина на чаепитие сопровождали помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, заместитель главы администрации президента Максим Орешкин и посол России в Пекине Игорь Моргулов.

По словам Ушакова, встреча президента России и лидера КНР за чаем имеет особое значение, потому что этот формат не предполагает строгого протокола и позволяет вести откровенный и доверительный диалог на самые важные темы.

Ранее помощник президента России по международным делам подчеркивал, что за чаем Путин и Си обсудят внешнеполитические вопросы и сотрудничество двух стран в различных областях.

Путин прилетел в Пекин в минувший вторник, 19 мая. По итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином стороны подписали около 40 документов, включая декларацию о многополярном мире и формировании международных отношений нового типа.

Также лидеры России и Китая приняли совместное заявление о дальнейшем укреплении партнерства и стратегического взаимодействия.