Пользователи китайских соцсетей увидели символы удачи в номере машины Путина

Кадры визита президента Владимира Путина в Китай стали предметом внимательного изучения пользователей социальных сетей, которые занимаются поисками различных символов. Об этом сообщил журналист «Вестей» Александр Балицкий.

Он пояснил, что особое внимание обратили на номер автомобиля российского лидера, где нашли сразу три восьмерки.

«По китайской нумерологии это считается очень хорошим знаком», — заявил Балицкий, добавив, что традиционную пекинскую утку на торжественных приемах всегда разрезают на 88 частей.

По словам журналиста, отдельной темой стало видео с начала чаепития Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

«Обсуждают и высоту стульев, что они были для Си и Путина поставлены абсолютно одинаковые, и чашки одинаковые», — отметил Балицкий.

Путин передвигался по Пекину на автомобиле Aurus. Машина попала в объектив камер во время выхода российского лидера из Дома народных собраний, где прошли переговоры с Си Цзиньпином. Перед тем как сесть в машину, президент России снял пиджак, что не осталось без внимания пользователей китайских социальных сетей.