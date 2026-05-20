Путин пригласил премьера Госсовета Китая в Россию

Президент Владимир Путин встретился в Пекине с премьер-министром Государственного совета Китая Ли Цяном и пригласил его посетить Россию. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«На правительствах обеих стран всегда лежит особая нагрузка, потому что правительства занимаются конкретной работой по совершенно конкретным направлениям», — подчеркнул он.

Путин передал Ли Цяну наилучшие пожелания от его российского коллеги Михаила Мишустина.

В свою очередь, китайский премьер поблагодарил Россию за теплый прием во время Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества в ноябре прошлого года.

Российский президент находится в Китае с официальным визитом. До этого он встретился с местным жителем Пэн Паем, с которым 26 лет назад сфотографировался в парке Бэйхай. После этого Пэн Пай заинтересовался русской культурой, отучился в МАДИ и вернулся на родину, чтобы работать в сфере строительства.