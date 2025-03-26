Меган Маркл от отчаяния подключила маленьких детей к своему бизнесу

Герцогиня Сассекская Меган Маркл использовала детей от принца Гарри в рекламной кампании своего нового бренда одежды. Это не понравится представителям королевской семьи, сообщило издание Marca .

Актриса опубликовала в Instagram* фотографию с пятилетним сыном и трехлетней дочерью с подписью «Каждый день — история любви». Она приложила ссылку на страницу с коллекцией дорогой одежды ShopMy. Среди товаров бренда Маркл, например, платье Windsor за 1383 доллара.

«Ничего не происходит случайно, и она бы все продумала и знала, что публикация фотографии своих детей в то же время, что и ее линия одежды, получит максимальную огласку», — заявил королевский обозреватель Фил Дампир.

Он предупредил, что эксплуатация наследников в продвижении бренда Маркл не понравится Виндзорам. Дампир раскритиковал герцогиню за якобы случайное совпадение публикации редкого фото с детьми и презентации одежды.

Бывший пресс-секретарь покойной королевы Дики Арбитер высказался еще жестче. Он назвал все, что сделала Маркл, безвкусицей. По его мнению, она подключила детей от отчаяния.

Ранее появились слухи о разводе Маркл с принцем Гарри. Актриса якобы напишет книгу о расставании с мужем.

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