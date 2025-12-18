В Сети всплыло очередное предсказание покойного основателя ЛДПР Владимира Жириновского, касающееся будущего Украины и Венесуэлы. Политик утверждал, что первую заберет Россия, а второе государство захватит президент США Дональд Трамп. Его пророчество оказалось крайне актуальным на фоне происходящих в мире событий.

России — Украина, США — Венесуэла

Основатель ЛДПР в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия» рассказывал, каким ему видится сценарий геополитической сделки между Россией и США.

«Мы, допустим, по Украине бы свою позицию заняли правильную, а ему дали возможность по Венесуэле. Он Венесуэлу берет, мы — Украину», — сказал он.

Между делом Жириновский заявил, что Трамп мог выиграть президентские выборы еще в 2020 году, если бы заручился поддержкой России и попросил ее «кое-что сделать кое-где». Правда, потом добавил, что в 2024 году политик точно возглавит США. Это его предсказание уже подтвердилось.