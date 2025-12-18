«Он берет Венесуэлу, мы — Украину». Всплыло новое предсказание Жириновского

В Сети всплыло очередное предсказание покойного основателя ЛДПР Владимира Жириновского, касающееся будущего Украины и Венесуэлы. Политик утверждал, что первую заберет Россия, а второе государство захватит президент США Дональд Трамп. Его пророчество оказалось крайне актуальным на фоне происходящих в мире событий.

России — Украина, США — Венесуэла

Основатель ЛДПР в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия» рассказывал, каким ему видится сценарий геополитической сделки между Россией и США.

«Мы, допустим, по Украине бы свою позицию заняли правильную, а ему дали возможность по Венесуэле. Он Венесуэлу берет, мы — Украину», — сказал он.

Между делом Жириновский заявил, что Трамп мог выиграть президентские выборы еще в 2020 году, если бы заручился поддержкой России и попросил ее «кое-что сделать кое-где». Правда, потом добавил, что в 2024 году политик точно возглавит США. Это его предсказание уже подтвердилось.

На вопрос Соловьева, зачем России нужен Трамп, который уже ввел против нее больше всего санкций, ответил, что американского лидера нужно поставить в зависимость от Кремля.

«Чтобы дергать, дергать, доить, дергать!» — пояснил Жириновский.

Что сейчас происходит в Венесуэле?

Жириновский знал о чем говорил, ведь все его пророчества были построены не на пустом месте, а на знаниях и понимании развития ситуации, как ранее отмечал президент России Владимир Путин. Последние события это подтверждают.

В конце октября конгрессвуман Рашида Тлаиб заявила, что Трамп планирует начать войну в Венесуэле ради свержения президента Николаса Мадуро. Венесуэльский лидер тогда попросил главу Белого дома не нападать на его страну, а в ноябре заявил, что уйдет в отставку, если США выполнят ряд его условий. Кроме того, Мадуро попросил Путина, а также лидеров Китая и Ирана о военной помощи для защиты от американцев.

США затем усилили группировку в Карибском бассейне якобы для пресечения наркотрафика. Но, как считает политолог Евгений Михайлов, их цель — взятие под контроль нефтяных месторождений у Венесуэлы.

Что еще сделал Трамп?

Как сообщил журналист Такер Карлсон, Трамп объявит военную операцию против республики на ближайшем выступлении в Белом доме. Но на этом он не остановился. В своей соцсети Truth Social Трамп потребовал, чтобы Венесуэла вернула США всю нефть, землю и иные «украденные» активы, не уточнив, о какой территории идет речь, ведь между странами нет территориальных споров.

