Президент США Дональд Трамп на ближайшем выступлении в Белом доме объявит военную операцию против Венесуэлы. Об этом заявил журналист Такер Карлсон в подкасте Judging Freedom.

«Вчера членов конгресса проинформировали о том, что надвигается война, и что об этом будет объявлено сегодня в 21:00 по восточному времени (18 декабря в 05:00 по московскому времени — прим. ред.) в обращении президента к нации», — уточнил он.

В среду, 17 декабря, Трамп назвал власти Венесуэлы иностранной террористической организацией. Он также ввел тотальную морскую блокаду для всех нефтяных танкеров, заходящих в страну и покидающих ее.

Американский лидер утверждал, что Венесуэла окружена крупнейшей в истории Южной Америки военной армадой. Трамп пообещал продолжить давление до тех пор, пока власти страны не вернут украденные у США нефть, землю и другие активы.