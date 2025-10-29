Политолог Михайлов указал на стремление США взять под контроль нефтяные месторождения у Венесуэлы

Американская борьба с наркотиками в Венесуэле служит ширмой для настоящих целей, заявленных властями США. Такое мнение высказал политолог Евгений Михайлов в беседе с ОТР .

По словам эксперта, официально объявленная цель отправки огромного авианосца к берегам Венесуэлы якобы связана с борьбой против наркокартелей, однако подлинная задача американцев состоит в установлении контроля над прибрежными нефтеносными территориями страны.

«Ничего личного, только бизнес и ресурсы в данном случае. <…> Я думаю, что Венесуэла просто так не сдастся. Американцы это прекрасно понимают», — отметил аналитик.

Как пояснил специалист, Венесуэла способна договориться с соседней Колумбией, что осложнит американцам задачу. Полноценная кампания окажется проигрышной для администрации Трампа.