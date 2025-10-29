В США заявили о планах Трампа напасть на Венесуэлу ради свержения Мадуро

Американский лидер Дональд Трамп намерен начать войну в Венесуэле, чтобы свергнуть президента Николаса Мадуро. Об этом заявила конгрессвуман-демократ Рашида Тлаиб, ее процитировало РИА «Новости» .

«Никто не должен обладать такой властью, которая сейчас есть у президента, планирующего войну с целью смены режима в Венесуэле», — сказала она на встрече, устроенной американской Ассоциацией по контролю над вооружениями.

Тлаиб отметила, что Трамп не должен обладать такими полномочиями, которые позволяют «просто убивать людей» в Карибском бассейне.

Ранее Николас Мадуро попросил Трампа не нападать на его страну. Обращение произнес на английском языке. Глава государства отметил, что Вашингтон стал вести психологическую войну. Об этом свидетельствует размещение американских военных в Карибском бассейне недалеко от венесуэльских границ.