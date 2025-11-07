Президент Венесуэлы Мадуро выдвинул США условия для собственной отставки

Atlantic: Мадуро уйдет в отставку, если США предоставят ему амнистию

Президент Венесуэлы Николас Мадуро согласен уйти в отставку, если Соединенные Штаты выполнят ряд условий. Об этом сообщил журнал The Atlantic со ссылкой на источник, знакомый с позицией представителей двух стран.

По его словам, венесуэльский лидер ждет отмены награды за его арест, предоставления амнистии ему самому и его приближенным, а также обеспечения комфортных условий так называемого изгнания.

«В отношении Мадуро рассматриваются все возможные варианты», — добавил собеседник издания.

Ранее стало известно, что Белый дом задумался об ударах по Венесуэле без согласования с конгрессом. Президент США Дональд Трамп хочет найти законные способы бомбить страну.